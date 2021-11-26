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Flamengo X Palmeiras

Capixabas usam de motocicleta a motorhome para chegar ao Uruguai e assistir final

Ouça a aventura futebolística do fisioterapeuta Tiê Beltrame Salvadeu e do empresário Leon Sayegh

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 09:14

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 nov 2021 às 09:14
Tiê Deltrame Salvadeu (de branco) e alguns dos amigos capixabas que vão para a final da Libertadores 2021 de motorhome
Tiê Deltrame Salvadeu (de branco) e alguns dos amigos capixabas que vão para a final da Libertadores 2021 de motorhome Crédito: Acervo pessoal
A final da Libertadores da América 2021, entre Palmeiras e Flamengo, acontece neste sábado (27), no Uruguai, movimenta também a torcida capixaba. O fisioterapeuta Tiê Beltrame Salvadeu, de 28 anos, após ir ao Maracanã assistir ao primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Barcelona do Equador, decidiu que iria à final em Montevidéu com mais oito amigos. O veículo? Um motorhome (veículos equipado com espaço de convivência e facilidades encontradas em uma casa)! Ele contou a experiência ao CBN Cotidiano:
Entrevista - Mario Bonella - Torcedores - 25-11-21.mp3
Leon Sayegh tem o costume de levar a bandeira capixaba em jogos importantes do Flamengo
Leon Sayegh tem o costume de levar a bandeira capixaba em jogos importantes do Flamengo Crédito: Acervo pessoal
Já o empresário Leon Sayegh, de 42 anos, mesmo sem saber se o Flamengo estaria na final, começou a organizar uma viagem diferente, ainda quando acontecia a fase de grupos da competição. Ele preparou uma expedição para ir até o Uruguai de moto, partindo de Vitória. Na última segunda-feira (22), ele e mais cinco amigos deixaram a Capital capixaba às 5 horas e pegaram a estrada rumo ao Estádio Centenário.

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