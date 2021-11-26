Capixabas usam de motocicleta a motorhome para chegar ao Uruguai e assistir final

A final da Libertadores da América 2021, entre Palmeiras e Flamengo, acontece neste sábado (27), no Uruguai, movimenta também a torcida capixaba. O fisioterapeuta Tiê Beltrame Salvadeu, de 28 anos, após ir ao Maracanã assistir ao primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Barcelona do Equador, decidiu que iria à final em Montevidéu com mais oito amigos. O veículo? Um motorhome (veículos equipado com espaço de convivência e facilidades encontradas em uma casa)! Ele contou a experiência ao CBN Cotidiano: