Capixabas se unem para vencer desafio de chegar ao topo do Everest

A expedição começa no próximo dia 28, quando o trio deixa Vitória rumo ao Nepal. O Everest tem o cume a 8.848m de altitude e está situado na Cordilheira dos Himalaias, na divisa entre o Tibete e o Nepal. A ideia da viagem foi de Juarez, que já fez outras escaladas em vários lugares do mundo. Somaram-se a ele e ao desafio, os amigos Giuliano e Cesar, que em entrevista à CBN Vitória, nesta terça-feira (12), relatam o planejamento e os desafios que vão enfrentar, entre eles de temperaturas muito baixas de até -40º.