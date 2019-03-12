Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EXPEDIÇÃO CAPIXABA

Capixabas se unem para vencer desafio de chegar ao topo do Everest

A expedição começa no próximo dia 28 quando o trio deixa Vitória rumo ao desafio, no Nepal

Publicado em 12 de Março de 2019 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2019 às 12:02
Três amigos capixabas decidiram se unir para juntos vencerem um novo desafio. Os empresários Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade formam a primeira expedição capixaba rumo ao topo do Everest, a montanha mais alta do planeta.
A expedição começa no próximo dia 28, quando o trio deixa Vitória rumo ao Nepal. O Everest tem o cume a 8.848m de altitude e está situado na Cordilheira dos Himalaias, na divisa entre o Tibete e o Nepal. A ideia da viagem foi de Juarez, que já fez outras escaladas em vários lugares do mundo. Somaram-se a ele e ao desafio, os amigos Giuliano e Cesar, que em entrevista à CBN Vitória, nesta terça-feira (12), relatam o planejamento e os desafios que vão enfrentar, entre eles de temperaturas muito baixas de até -40º. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade - 12-03-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória
Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados