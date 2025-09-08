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Desenhistas Urbanos

Capixabas se reúnem todos os meses para desenhar cenas da Grande Vitória

No início, eram de 5 a 10 pessoas e, atualmente, a média é de 30 a 40 participantes por encontro que acontece uma vez por mês

Publicado em 08 de Setembro de 2025 às 11:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 set 2025 às 11:12
Desenho feito durante um encontro do Urban Sketchers Vitória
Desenho feito durante um encontro do Urban Sketchers Vitória Crédito: Ramon Porto
Em meio a traços e esboços, os membros de um movimento internacional eternizam belezas que fazem parte das cidades. Igrejas, praças, monumentos, pontes, prédios históricos… Todos esses locais ganham novas cores e olhares. No Brasil, desde 2011 grupos de desenhistas do Urban Scketchers se reúnem mensalmente. Mais do que “rabiscos”, eles preservam a memória dos locais que ocupam. Em entrevista à CBN Vitória, Carla Roncarati, coordenadora do USK Vitória, conta como o desenho pode se tornar ferramenta de valorização da cidade. Acompanhe!
CBN - ENTREVISTA PATRÍCIA VALLIM - CARLA RONCARATI - 08-09-25

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