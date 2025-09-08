Capixabas se reúnem todos os meses para desenhar cenas da Grande Vitória

Em meio a traços e esboços, os membros de um movimento internacional eternizam belezas que fazem parte das cidades. Igrejas, praças, monumentos, pontes, prédios históricos… Todos esses locais ganham novas cores e olhares. No Brasil, desde 2011 grupos de desenhistas do Urban Scketchers se reúnem mensalmente. Mais do que “rabiscos”, eles preservam a memória dos locais que ocupam. Em entrevista à CBN Vitória, Carla Roncarati, coordenadora do USK Vitória, conta como o desenho pode se tornar ferramenta de valorização da cidade. Acompanhe!