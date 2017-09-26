Capixabas poderão concorrer à eleição geral na Itália

Capixabas com cidadania italiana poderão disputar as eleições para o Parlamento da Itália, programadas para 2018. São quatro vagas para deputado e outras duas para o Senado para a América do Sul. Já existe um candidato se articulando no Espírito Santo, como explica em entrevista à CBN Vitória o presidente da Casa D´Italia, Cilmar Franceschetto.
A comunidade italiana no Espírito Santo é a maior em proporção ao número de habitantes do Brasil. E a cidade de Santa Teresa está na história enquanto a primeira colônia fundada por imigrantes italianos no Brasil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Franceschetto - 26-09-17