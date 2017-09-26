Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Internacional

Capixabas poderão concorrer à eleição geral na Itália

Ouça a entrevista do presidente da Casa DItalia, Cilmar Franceschetto

Publicado em 26 de Setembro de 2017 às 16:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2017 às 16:03
Capixabas com cidadania italiana poderão disputar as eleições para o Parlamento da Itália, programadas para 2018. São quatro vagas para deputado e outras duas para o Senado para a América do Sul. Já existe um candidato se articulando no Espírito Santo, como explica em entrevista à CBN Vitória o presidente da Casa D´Italia, Cilmar Franceschetto.
A comunidade italiana no Espírito Santo é a maior em proporção ao número de habitantes do Brasil. E a cidade de Santa Teresa está na história enquanto a primeira colônia fundada por imigrantes italianos no Brasil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Franceschetto - 26-09-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados