Capixabas poderão concorrer à eleição geral na Itália

Capixabas com cidadania italiana poderão disputar as eleições para o Parlamento da Itália, programadas para 2018. São quatro vagas para deputado e outras duas para o Senado para a América do Sul. Já existe um candidato se articulando no Espírito Santo, como explica em entrevista à CBN Vitória o presidente da Casa D´Italia, Cilmar Franceschetto.