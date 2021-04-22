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EMPREENDEDORISMO

Capixabas podem receber consultoria gratuita para manter negócios

O entrevistado é o administrador e coordenador da Câmara Temática de Empreendedorismo do CRA-ES, Glaucio Siqueira

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:36
Investimentos e empreendedorismo Crédito: freepik
Investimentos e empreendedorismo Crédito: freepik
 
Em meio à crise econômica causada pela pandemia, uma iniciativa do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) pretende ajuda a vida de empresários impactados pela crise. Para amenizar possíveis prejuízos aos seus negócios, o Conselho passou a disponibilizar o serviço de consultoria empresarial gratuita para todo o estado, dentro do programa "Clínica de Negócios".
Entrevista - Fabio Botacin - Glaucio Siqueira - 22-04-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o administrador e coordenador da Câmara Temática de Empreendedorismo do CRA-ES, Glaucio Siqueira, explicou que podem participar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPP). Ouça a entrevista completa.

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