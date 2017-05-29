Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Capixabas podem pagar "nova taxa de esgoto" este ano

Estudos para nova cobrança estão avançados e serão apresentados a conselho consultivo no dia 20 de junho

Publicado em 29 de Maio de 2017 às 13:25

Publicado em 

29 mai 2017 às 13:25
Esgoto sendo despejado na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Marcelo Prest A Gazeta
Tarifa de disponibilidade de serviço de esgoto poderá ser cobrada de quem ainda não fez a ligação do seu esgoto à rede coletora da Cesan. De acordo com o diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicas, Júlio Casteglioni, os estudos estão avançados e serão apresentados ao conselho consultivo de saneamento no dia 20 de junho. A agência alerta que a ligação das residências, estabelecimentos e órgão públicos à rede de esgoto é compulsória. Aqueles que não fazem a ligação podem, inclusive, responder a crime ambiental na Justiça.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Casteglione - 29-05-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados