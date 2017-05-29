Capixabas podem pagar "nova taxa de esgoto" este ano

Tarifa de disponibilidade de serviço de esgoto poderá ser cobrada de quem ainda não fez a ligação do seu esgoto à rede coletora da Cesan. De acordo com o diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicas, Júlio Casteglioni, os estudos estão avançados e serão apresentados ao conselho consultivo de saneamento no dia 20 de junho. A agência alerta que a ligação das residências, estabelecimentos e órgão públicos à rede de esgoto é compulsória. Aqueles que não fazem a ligação podem, inclusive, responder a crime ambiental na Justiça.