Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Sempre foi um sonho': a história do capixaba que decidiu recomeçar a vida na Irlanda
Capixabas Pelo Mundo

'Sempre foi um sonho': a história do capixaba que decidiu recomeçar a vida na Irlanda

Conheça a história de Mayron Rosa, o capixaba, natural de Linhares, no Norte do Estado, que se reinventou no país europeu

Publicado em 04 de Dezembro de 2025 às 17:29

Publicado em 

04 dez 2025 às 17:29
Mayron Rosa é Capixabas pelo Mundo desta semana
Mayron Rosa é capixabas pelo Mundo desta semana Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas Pelo Mundo, a conversa foi com Mayron Rosa, um capixaba que ousou recomeçar do zero! Há quase uma década, ele deixou o Brasil com 30 de idade, trocando uma carreira estabelecida em Marketing pela incerteza e o desejo de viver no exterior. Atualmente, imerso em um fascinante projeto de Inteligência Artificial na Irlanda, Mayron compartilha as curiosidades, as peculiaridades do clima e os encantos da cultura irlandesa. Não perca essa inspiradora história de transformação e coragem. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 04-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados