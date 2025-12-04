'Sempre foi um sonho': a história do capixaba que decidiu recomeçar a vida na Irlanda

Nesta edição do Capixabas Pelo Mundo, a conversa foi com Mayron Rosa, um capixaba que ousou recomeçar do zero! Há quase uma década, ele deixou o Brasil com 30 de idade, trocando uma carreira estabelecida em Marketing pela incerteza e o desejo de viver no exterior. Atualmente, imerso em um fascinante projeto de Inteligência Artificial na Irlanda, Mayron compartilha as curiosidades, as peculiaridades do clima e os encantos da cultura irlandesa. Não perca essa inspiradora história de transformação e coragem. Ouça a conversa completa!