Capixabas Pelo Mundo: De Vila Velha à Alemanha

Capixabas Pelo Mundo - 16-10-25
Hoje o Capixabas pelo mundo vai para Frankfurt, na Alemanha, conhecer a história de Myrella. Ela nasceu em Vila Velha e, após morar em Cariacica na infância, deixou o Espírito Santo em 2005, aos quinze anos. Sua mudança para a Europa foi motivada pela família, que se mudou para a Itália em busca de uma nova vida, possivelmente devido à origem italiana de sua mãe. Myrella morou inicialmente na Itália e atualmente reside em Frankfurt, Alemanha. Após dedicar 15 anos à área de gastronomia em ambos os países, chegando a frequentar uma escola profissional na Itália, ela está focada exclusivamente nos estudos, dedicando-se à língua alemã.