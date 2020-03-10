Capixabas na Itália relatam como enfrentam a quarentena no país

A Itália decretou nesta segunda-feira (09) quarentena em todo o país, em decorrência do aumento de mortes causadas pelo novo coronavírus. Na Lombardia, província do Norte da Itália, a CBN Vitória localizou duas capixabas que contam como estão enfrentando o surto da doença no Brasil e as medidas de isolamento domiciliar.

Edileia Souza, capixaba de Alfredo Chaves, está na Itália desde novembro de 2006. Ela conta que cursa a faculdade e ia se formar como tecnólogo em segurança do trabalho no final deste mês. Em virtude da situação em que vive o país, tudo foi adiado. Houve uma corrida aos supermercados e farmácias, o que já provou a baixa nos estoques de gêneros alimentícios e máscaras nas farmácias.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Edileia Souza - 10-03-20

Rosângela Caliman é natural de Vila Velha e também vive com a família na Itália. Ela explica que só podem deixar as residências aqueles que seguem para o trabalho ou em busca de atendimento de saúde.