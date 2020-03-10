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CORONAVÍRUS

Capixabas na Itália relatam como enfrentam a quarentena no país

Ouça os relatos de Edileia Souza e da Rosângela Caliman

Publicado em 10 de Março de 2020 às 12:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2020 às 12:17
A Itália decretou nesta segunda-feira (09) quarentena em todo o país, em decorrência do aumento de mortes causadas pelo novo coronavírus. Na Lombardia, província do Norte da Itália, a CBN Vitória localizou duas capixabas que contam como estão enfrentando o surto da doença no Brasil e as medidas de isolamento domiciliar.
Edileia Souza, capixaba de Alfredo Chaves, está na Itália desde novembro de 2006. Ela conta que cursa a faculdade e ia se formar como tecnólogo em segurança do trabalho no final deste mês. Em virtude da situação em que vive o país, tudo foi adiado. Houve uma corrida aos supermercados e farmácias, o que já provou a baixa nos estoques de gêneros alimentícios e máscaras nas farmácias. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edileia Souza - 10-03-20
Rosângela Caliman é natural de Vila Velha e também vive com a família na Itália. Ela explica que só podem deixar as residências aqueles que seguem para o trabalho ou em busca de atendimento de saúde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rosângela Caliman - 10-03-20

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