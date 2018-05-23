Capixabas já podem aderir a acordo de planos econômicos

Desde esta terça-feira (22), os consumidores que sofreram perdas nas poupanças durante os planos Bresser, Verão e Collor II já podem aderir ao acordo de planos econômicos através de uma plataforma chamada Portal Planos Econômicos. No Espírito Santo há 20 mil pessoas nesta condição.
Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Walter Moura, representante do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), explica que o acordo foi firmado entre a Advocacia-Geral da União, o Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos, a Frente Brasileira pelos Poupadores e o próprio Idec, além de homologado pelo STF.
O Portal Planos Econômicos irá concentrar toda as adesões dos poupadores. As instituições que assinam o acordo enfatizam que os bancos não receberão as habilitações diretamente nas agências bancárias ou em qualquer outro canal de atendimento.
