Capixabas farão parte de projeto inédito para mapear DNA

Um projeto liderado por uma cientista brasileira vai identificar as principais características genéticas dos brasileiros para prever doenças e antecipar tratamentos. Lançado em dezembro a iniciativa "DNA do Brasil", da professora da USP, Lygia Pereira, quer mapear o genoma de 15 mil pessoas de 35 a 74 anos de idade e se tornar o maior levantamento do tipo já realizado no país. A ideia é que em cinco anos já se tenham os primeiros resultados.
No Estado, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) fazem parte do projeto DNA Brasil, incluindo voluntários. Na Ufes, a pesquisa é coordenada pelo projeto Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa), que é realizado desde 2008 e é considerado o maior estudo epidemiológico da América Latina. José Geraldo Mill, coordenador do Elsa no Espírito Santo e professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da Ufes, é nosso entrevistado.
Entrevista - Patricia Vallim - José Geraldo Mill - 02-01-20