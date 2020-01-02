Capixabas farão parte de projeto inédito para mapear DNA

Um projeto liderado por uma cientista brasileira vai identificar as principais características genéticas dos brasileiros para prever doenças e antecipar tratamentos. Lançado em dezembro a iniciativa "DNA do Brasil", da professora da USP, Lygia Pereira, quer mapear o genoma de 15 mil pessoas de 35 a 74 anos de idade e se tornar o maior levantamento do tipo já realizado no país. A ideia é que em cinco anos já se tenham os primeiros resultados.