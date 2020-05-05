Capixabas falam sobre pandemia e lockdown na Itália e Portugal

Turistas usavam máscaras de proteção na cidade de Veneza, na Itália, antes do lockdown na região Crédito: RENATA BRITO / AP / ESTADÃO CONTEÚDO

As medidas de isolamento e distanciamento social, além dos decretos do Governo do Estado e de prefeituras suspendendo diversas atividades comerciais, por exemplo, e orientando o uso de máscaras, gerou uma série de observações, inclusive sobre as pessoas que ainda insistem em realizar aglomeração ou se lançar em locais públicos com grande número de pessoas, como calçadão e avenidas comerciais da Grande Vitória.

Vale lembrar que essas decisões foram tomadas ao redor do planeta e impuseram desafios a praticamente toda população em centenas de países. O programa CBN Cotidiano procurou capixabas que vivem fora do Brasil para relatarem o que enfrentaram na quarentena imposta onde estão, como a população reagiu e as decisões dos governos. Nessa parte, ouça o relato de Sônia Ribeiro, que está em Pavia, na região da Lombardia, na Itália.

"Sou capixaba da cidade de Montanha. Não esperava o que estou passando aqui, pra mim [o lockdown] foi um momento muito difícil. Está sendo uma guerra", declarou, mas também explica que a população tem um papel fundamental para o retorno à normalidade.

Também Marcel Cordeiro, que mora em Milão, na mesma região, relata sobre o que acompanhou sobre o coronavírus.

"Estamos no início do retorno da população poder ir às ruas dos país. Mas as orientações continuam: só sair de casa com máscaras", diz. Marcel também diz que o retorno do lockdown é lento, gradual e consciente sobre a vida na Itália.

Da Itália para Portugal. A capixaba Ruhani Maia, que vive em Lisboa, conta como está a capital do país que enfrenta a pandemia. "O Estado de Emergência acabou nesse final de semana e percebo que o fluxo de pessoas começa a aumentar. Mas as pessoas continuam usando máscaras. A própria população começou a fazer isolamento voluntário no início, ou seja, uma consciência de proteção que foi determinante. O resultado tem sido positivo", frisa.

Ouça os relatos completos abaixo: