Capixabas falam do isolamento no Canadá, EUA, Austrália e em Portugal

Winnipeg, Canadá Crédito: Arquivo Pessoal

As medidas de isolamento e distanciamento social, além dos decretos do Governo do Estado e de prefeituras suspendendo diversas atividades comerciais, por exemplo, e orientando o uso de máscaras, gerou uma série de observações, inclusive sobre as pessoas que ainda insistem em realizar aglomeração ou se lançam em locais públicos sem nenhuma proteção, como calçadão e avenidas comerciais da Grande Vitória.

Vale lembrar que essas decisões foram tomadas ao redor do planeta e impuseram desafios a praticamente toda população em centenas de países. O programa CBN Cotidiano procurou capixabas que vivem fora do Brasil para relatarem o que enfrentaram na quarentena imposta onde estão, como a população reagiu e as decisões dos governos.

Natural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, Camila Bellon, atualmente mora em Winnipeg, no Canadá, explica medidas que atingiram a região. "O governo pediu para fechar todos os estabelecimentos comerciais que não fossem de serviços essenciais. Todo mundo se trancou dentro de casa", disse.

Ana Gabriela Laverde, em Sidney, Austrália, onde atua também no coletivo Brazilian Aid, afirma que houve resistência da população em aderir ao isolamento, mas o governo aplicou medidas duras para o isolamento social como fechamento das praias.

Quanto a Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, Ana Senorv, conta que a região chegou à oitava semana de isolamento, e ainda sim, com grandes chances se ser prorrogado. "As escolas não devem reabrir", conta.

E Carolina Vieira, natural de Vila Velha, está na região de Lisboa, em Portugal, e conta que após regras rígidas, a semana começou com uma "quarentena mais branda" e algumas atividades puderam ser retomadas, mas isso só foi possível com a compreensão da sociedade. "95% da população contribuiu pra o achatamento da curva".

Todos esses relatos estão em áudio enviados para a Rádio CBN Vitória. Ouça os detalhes de cada país: