Capixabas entram em seleção de projetos para reforma de Notre Dame

Incêndio atingiu telhado da Catedral Crédito: Thibault Camus

Em abril deste ano, um incêndio atingiu a catedral de Notre-Dame, em Paris. A agulha da catedral e o telhado colapsaram, e o interior de alguns dos artefatos do local foram gravemente danificados. Após o ocorrido, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um concurso internacional para escolher o projeto de reconstrução da catedral. Desde então, escritórios de arquitetura do mundo lançam suas ideias. E o projeto de um escritório capixaba de arquitetura está selecionado para receber votação nesta seleção que reúne dezenas de projetos. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o arquiteto Alexandre Martins, um dos idealizadores do projeto do escritório que fica em Vila Velha, fala sobre a discussão em torno de um patrimônio tão importante. Ouça na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Martins - 13-07-19

"Quando você tem um monumento, edifício ou intervenção como essa, que tem um interesse público - como é o caso da Catedral -, um Patrimônio da Humanidade, essas modalidades de concursos ampliam a discussão do que vai ser feito, qual a qualidade do trabalho que a gente quer e as suas características. Ajuda a definir diretrizes para uma intervenção mais bem estruturada e encaminhada. Ampliar a discussão é a grande mensagem", frisou.

Projeto de escritório capixaba concorre em seleção para ser usado na reforma de Notre Dame, na França Crédito: designnotredame.com/

Martins destaca que o projeto foi criado a aproximadamente um mês e uma das propostas é é fazer com que o teto do monumento fosse um ambiente aberto ao público. "Não se trata de um espaço que era inutilizado, apenas não era acessível. Neste momento a ideia é que o público passe a frequentar essa parte da Catedral".

Além disso, história e modernidade também poderiam caminhar juntas nessa proposta. “A ideia é respeitar a parte história, mas trazer algo também mais moderno para a catedral, criando um espaço de exposições dedicado a memória da igreja e as artes”, aponta.