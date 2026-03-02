Capixabas em Dubai relatam tensão após ataques no Oriente Médio

Capixabas que estão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, relatam momentos de tensão após a escalada do conflito no Oriente Médio desde este fim de semana. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no sábado (28), e o governo iraniano respondeu com bombardeios direcionados a países da região. Explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, e também em Dubai, segundo informações divulgadas internacionalmente. Entre os capixabas que presenciam o conflito estão o representante da Federação do Comércio, José Carlos Bergamin, que está a passeio em Dubai e o Willian Marquesi, consultar que mora na região.