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Capixabas em Dubai relatam tensão após ataques no Oriente Médio

Entre os que presenciam o conflito estão José Carlos Bergamin e Willian Marquesi

Publicado em 02 de Março de 2026 às 12:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2026 às 12:56
MSC Euríbia, navio onde capixabas estão no Oriente Médio
MSC Euríbia, navio onde capixabas estão no Oriente Médio Crédito: Divulgação/MSC
Capixabas que estão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, relatam momentos de tensão após a escalada do conflito no Oriente Médio desde este fim de semana. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no sábado (28), e o governo iraniano respondeu com bombardeios direcionados a países da região. Explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, e também em Dubai, segundo informações divulgadas internacionalmente. Entre os capixabas que presenciam o conflito estão o representante da Federação do Comércio, José Carlos Bergamin, que está a passeio em Dubai e o Willian Marquesi, consultar que mora na região. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz – Jose Carlos Bergamin - 02-03-26.mp3
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Willian Marchesi - 02-03-26.mp3

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