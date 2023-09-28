Capixabas criam rede social para conectar pessoas com doenças raras e transtornos

Pensando na inclusão de indivíduos que convivem com doenças raras ou que possuem transtornos como o autismo e a Síndrome de Down, um casal de Vitória criou uma rede social que permite que essas pessoas se conectem umas às outras e também a instituições e profissionais de saúde. O aplicativo se chama Rares Together (“raros juntos” em inglês) e está disponível gratuitamente nas plataformas de IOS e Android desde julho de 2023.