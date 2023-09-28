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Inclusão

Capixabas criam rede social para conectar pessoas com doenças raras e transtornos

Um dos fundadores, Rodrigo Pimenta conta o que o fez criar a rede social

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 17:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 set 2023 às 17:38
Aplicativo Rares Together
Aplicativo Rares Together Crédito: Beatriz Heleodoro
Pensando na inclusão de indivíduos que convivem com doenças raras ou que possuem transtornos como o autismo e a Síndrome de Down, um casal de Vitória criou uma rede social que permite que essas pessoas se conectem umas às outras e também a instituições e profissionais de saúde. O aplicativo se chama Rares Together (“raros juntos” em inglês) e está disponível gratuitamente nas plataformas de IOS e Android desde julho de 2023.
Um dos fundadores do aplicativo, Rodrigo Pimenta fala ao CBN Cotidiano sobre a inclusão das pessoas com doenças raras ou transtornos na sociedade e como o aplicativo ajuda a construir essa ponte que atravessa fronteiras físicas e sociais. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Rodrigo Pimenta - 28-09-23

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