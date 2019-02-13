Capixabas com artrose serão recrutados para pesquisa sobre monazítica

A partir da próxima semana, capixabas passarão a ser recrutados por pesquisadores da Universidade de Vila Velha para participarem de um estudo sobre as propriedades da areia monazítica no tratamento da osteoatrose. Segundo a professora Denise Endringer, farmacêutica e diretora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da UVV, a pesquisa envolverá 150 voluntários. Numa primeira etapa, pretende-se recrutar 300 pessoas para conseguir selecionar 150. Isso acontece, explica Denise Endringer, porque os critérios de inclusão da pesquisa são muito rigorosos e todos precisarão estar disponíveis para participar duas vezes por semana durante um ano. Entre os critérios estão possuir cerca de 45 anos ou mais, obrigatoriamente morar em Vila Velha e possuir osteoartrose.