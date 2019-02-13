Capixabas com artrose serão recrutados para pesquisa sobre monazítica

A partir da próxima semana, capixabas passarão a ser recrutados por pesquisadores da Universidade de Vila Velha para participarem de um estudo sobre as propriedades da areia monazítica no tratamento da osteoatrose. Segundo a professora Denise Endringer, farmacêutica e diretora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da UVV, a pesquisa envolverá 150 voluntários. Numa primeira etapa, pretende-se recrutar 300 pessoas para conseguir selecionar 150. Isso acontece, explica Denise Endringer, porque os critérios de inclusão da pesquisa são muito rigorosos e todos precisarão estar disponíveis para participar duas vezes por semana durante um ano. Entre os critérios estão possuir cerca de 45 anos ou mais, obrigatoriamente morar em Vila Velha e possuir osteoartrose.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Denise Coutinho Endringer - 13-02-19
Na segunda etapa, estas 150 pessoas são aleatoriamente separadas em dois grupos, com 75 pessoas cada. Um grupo vai para Guarapari e ficará com o joelho submerso nas areias monazíticas, recebendo a radiação por 30 minutos. Outro grupo fará o mesmo procedimento, porém nas areias da praia de Itapuã, que não possuem radiação. Depois, os resultados dos pacientes dos dois grupos serão comparados para a finalização da pesquisa e a geração de um protocolo de utilização do espaço das areias.