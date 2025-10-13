Capixabas buscam no Rio Sena inspiração para recuperar o Rio Doce

Um projeto capixaba foi até à França buscar inspiração para a recuperação de um patrimônio brasileiro: o Rio Doce. Através do movimento River Planet, ambientalistas participaram de uma expedição no Rio Sena, um rio que já foi considerável irrecuperável, mas que hoje é próprio para banho. Foram 26 dias de viagem e 825 km remados de caiaque, da nascente à foz. Tudo para buscar entender como é possível recuperar um ecossistema e trazer soluções práticas para resgatar os rios capixabas, como o Rio da Costa, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Medeiros, ambientalista e coordenador do projeto, conta mais detalhes dessa experiência e os próximos passos do projeto.