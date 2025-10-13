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Ambiente

Capixabas buscam no Rio Sena inspiração para recuperar o Rio Doce

Ouça entrevista com com Fábio Medeiros, coordenador do projeto River Planet

Publicado em 13 de Outubro de 2025 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2025 às 11:09
Rio Doce foi atingido pela lama da Samarco; foto de novembro de 2015
Rio Doce foi atingido pela lama da Samarco; foto de novembro de 2015 Crédito: Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios
Um projeto capixaba foi até à França buscar inspiração para a recuperação de um patrimônio brasileiro: o Rio Doce. Através do movimento River Planet, ambientalistas participaram de uma expedição no Rio Sena, um rio que já foi considerável irrecuperável, mas que hoje é próprio para banho. Foram 26 dias de viagem e 825 km remados de caiaque, da nascente à foz. Tudo para buscar entender como é possível recuperar um ecossistema e trazer soluções práticas para resgatar os rios capixabas, como o Rio da Costa, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Medeiros, ambientalista e coordenador do projeto, conta mais detalhes dessa experiência e os próximos passos do projeto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Almeida de Medeiros - 13-10-25.mp3

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