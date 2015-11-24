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ESTUDANTE DA UFES

Capixaba vence prêmio de melhor estagiária do país e especialista fala sobre início da vida profissional

A estagiária concorreu ao prêmio com o projeto "Pedido Perfeito", desenvolvido para melhorar o atendimento aos clientes

Publicado em 23 de Novembro de 2015 às 21:07

Publicado em 

23 nov 2015 às 21:07
A estudante do 8º período do curso de Engenharia de Produção, Fernanda Luiza Emediato Fernandes, foi eleita a melhor estagiária do país pelo Prêmio Instituto Euvaldo Lodi (IEL) de Estágio. Esta é a quarta vez que estudantes do Espírito Santo chegam à etapa nacional da premiação, mas a primeira vez que o Estado conquista o primeiro lugar.
A estagiária concorreu ao prêmio com o projeto “Pedido Perfeito”, desenvolvido para melhorar o atendimento aos clientes. Com a contribuição de todas as áreas, foi possível redesenhar um fluxo mais produtivo para garantir o atendimento mais rápido, evitando o retrabalho. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a vencedora conta que a responsabilidade que tocar o projeto foi toda dela, por isso, o ganho em conhecimento foi inestimável. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Fernanda Luiza - 18-11-15
Já David Braga, headhunter e diretor-sócio da Fesa, empresa de contratação de executivos, dá orientações valiosas para quem está estagiando e procura, já neste período, se colocar com destaque no mercado. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Davi Braga - 18-11-15

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