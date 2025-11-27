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Capixabas Pelo Mundo

Capixaba vai realizar o doutorado em Coimbra e passa a conectar imigrantes em Portugal

A entrevistada do "Capixabas pelo Mundo" da semana é a capixaba Amire Tauil, de 43 anos

Publicado em 27 de Novembro de 2025 às 17:12

Publicado em 

27 nov 2025 às 17:12
A capixaba Amire Tauil mora em Coimbra, Portugal
A capixaba Amire Tauil, de 43 anos Crédito: Acervo Pessoal
O que era para ser, a princípio, uma viagem de estudos virou uma nova vida! Natural do Espírito Santo, Amire Tauil, de 43 anos, em 2018, decidiu sair do Brasil com seu filho - à época com apenas três anos. Para ela, o momento era de dúvidas e incertezas. Foi quando ela foi aprovada para estudar na Universidade de Coimbra e foi viver no país europeu. Lá, Amire criou a comunidade “Amigos em Coimbra”, uma rede que conecta imigrantes brasileiros em Portugal, por meio de grupos no WhatsApp e outras redes sociais - por elas os brasileiros passam a se conhecer, trocam experiências no país e formam uma rede de conexão. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Amire conta como é a vida em Coimbra. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 27-11-25

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