Capixaba vai realizar o doutorado em Coimbra e passa a conectar imigrantes em Portugal

O que era para ser, a princípio, uma viagem de estudos virou uma nova vida! Natural do Espírito Santo, Amire Tauil, de 43 anos, em 2018, decidiu sair do Brasil com seu filho - à época com apenas três anos. Para ela, o momento era de dúvidas e incertezas. Foi quando ela foi aprovada para estudar na Universidade de Coimbra e foi viver no país europeu. Lá, Amire criou a comunidade “Amigos em Coimbra”, uma rede que conecta imigrantes brasileiros em Portugal, por meio de grupos no WhatsApp e outras redes sociais - por elas os brasileiros passam a se conhecer, trocam experiências no país e formam uma rede de conexão. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Amire conta como é a vida em Coimbra. Ouça a conversa completa!