Capixaba vai gastar, em média, 132 reais com cada presente de Natal

O capixaba deve gastar, em média, R$ 132 com presentes de Natal. É o que mostra os dados da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Os gastos com presentes devem injetar R$ 66,6 bilhões na economia. Entre os itens preferidos estão roupas, calçados, perfumes/cosméticos e brinquedos. Natal é época de presentear e este ano o capixaba deve gastar, em média, 132 reais para cada presente de fim de ano, pagando principalmente parcelado, por meio do cartão de crédito, e com destaque para itens como roupas, calçados, perfumes/cosméticos e brinquedos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória), Wagner Junior Corrêa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

