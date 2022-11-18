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Economia

Capixaba vai gastar, em média, 132 reais com cada presente de Natal

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL), Wagner Junior Corrêa, fala sobre o tema!

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 18:23

Publicado em 

18 nov 2022 às 18:23
Presente de natal
Presente de natal Crédito: Pixabay
O capixaba deve gastar, em média, R$ 132 com presentes de Natal. É o que mostra os dados da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Os gastos com presentes devem injetar R$ 66,6 bilhões na economia. Entre os itens preferidos estão roupas, calçados, perfumes/cosméticos e brinquedos. Natal é época de presentear e este ano o capixaba deve gastar, em média, 132 reais para cada presente de fim de ano, pagando principalmente parcelado, por meio do cartão de crédito, e com destaque para itens como roupas, calçados, perfumes/cosméticos e brinquedos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória), Wagner Junior Corrêa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - WAGNER JUNIOR CORRÊA - SUPERINTENDENTE CDL - 18-11-22

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