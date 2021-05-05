Capixaba transforma leitura em negócio durante a pandemia

As redes sociais são um mundo de possibilidades para quem quer empreender. Enquanto a vacina não vem, pessoas tentam driblar a pandemia criando novos negócios nas redes para mobilizar pessoas através das experiências que tem a oferecer. É o caso da jornalista Fernanda Farina. Leitora voraz e apaixonada por livros, ela decidiu utilizar sua motivação pela leitura para criar, em julho de 2020, o "Meu Diário de Leitura". Através de vídeos no Youtube e postagens no Instagram, ela "joga para o mundo" o que aprendeu no livro que acabou de ler e apresenta a obra para possíveis novos leitores. Ela é a entrevistada do CBN Vitória. Ouça!