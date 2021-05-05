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Redes Sociais

EMPREENDER

Capixaba transforma leitura em negócio durante a pandemia

Ouça entrevista com a jornalista Fernanda Farina

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:01
As redes sociais são um mundo de possibilidades para quem quer empreender. Enquanto a vacina não vem, pessoas tentam driblar a pandemia criando novos negócios nas redes para mobilizar pessoas através das experiências que tem a oferecer. É o caso da jornalista Fernanda Farina. Leitora voraz e apaixonada por livros, ela decidiu utilizar sua motivação pela leitura para criar, em julho de 2020, o "Meu Diário de Leitura". Através de vídeos no Youtube e postagens no Instagram, ela "joga para o mundo" o que aprendeu no livro que acabou de ler e apresenta a obra para possíveis novos leitores. Ela é a entrevistada do CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernanda Farina - 05-05-21.mp3
 

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