Capixaba sonha com vaga para viajar ao espaço e desenvolver pesquisa

Um jovem capixaba está a alguns passos de viajar ao espaço e desenvolver uma pesquisa inédita. Briant Moreira de Oliveira tem 29 anos e é apaixonado pelas galáxias desde pequeno. As rotas da vida o levaram para fora do país e o mostraram um universo "familiar": pensava que se tornaria médico mas acabou se encontrando na Engenharia de Software, caminho que o levou a orbitar próximo à NASA! Atualmente, ele compete por uma vaga a bordo do foguete New Shepard, da Blue Origin, para levar ao espaço um experimento sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano – pesquisa que pode abrir caminho para avanços no tratamento de doenças neuromusculares aqui na Terra. Em entrevista à CBN Vitória, Briant resgata sua trajetória e conta o que é preciso para conquistar seu assento no foguete.