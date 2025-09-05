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Capixaba sonha com vaga para viajar ao espaço e desenvolver pesquisa

Ouça entrevista com Briant Moreira de Oliveira

Publicado em 05 de Setembro de 2025 às 10:48

Publicado em 

05 set 2025 às 10:48
Briant Moreira de Oliveira Elliot, Pesquisador, engenheiro de software
Briant Moreira de Oliveira Elliot, Pesquisador, engenheiro de software Crédito: Acervo Pessoal
Um jovem capixaba está a alguns passos de viajar ao espaço e desenvolver uma pesquisa inédita. Briant Moreira de Oliveira tem 29 anos e é apaixonado pelas galáxias desde pequeno. As rotas da vida o levaram para fora do país e o mostraram um universo "familiar": pensava que se tornaria médico mas acabou se encontrando na Engenharia de Software, caminho que o levou a orbitar próximo à NASA! Atualmente, ele compete por uma vaga a bordo do foguete New Shepard, da Blue Origin, para levar ao espaço um experimento sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano – pesquisa que pode abrir caminho para avanços no tratamento de doenças neuromusculares aqui na Terra. Em entrevista à CBN Vitória, Briant resgata sua trajetória e conta o que é preciso para conquistar seu assento no foguete. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Briant Moreira de Oliveira Elliot - 05-09-25
Como ajudar
O público pode contribuir diretamente com a candidatura de Briant. A votação é realizada em uma comunidade no Telegram, onde é possível criar um perfil e participar da missão junto com ele.
Além disso, Elliot Briant lembra que é possível ajudar de outras formas: engajando nas postagens com a hashtag da competição, participando da comunidade dele no Instagram e acompanhando sua jornada pelos canais oficiais.
O anúncio dos 18 selecionados para a etapa final será feito no final de outubro.
Telegram:
https://t.me/sera_mission_control_bot/app?startapp=4KHKUZF5
Acompanhe a rotina de Briant no Instagram: @the_social_hacker

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