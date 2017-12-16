Capixaba se destaca no principal campeonato de Pôquer da América

O Pôquer é um dos jogos de carteados mais famosos do mundo e tem sido difundido pelo mundo em competições que envolvem bastante dinheiro. O que poucos sabem é que o Espírito Santo tem um representante que se destaca neste universo!

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA CBN VITÓRIA - Francisco Neto - 16-12-17

O capixaba Francisco Neto ficou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro de Pôquer, realizado, em São Paulo, após dez dias de muitas disputas e rodadas. Ele tem 49 anos, é empresário e já joga há 17 anos. O jogo funciona como um campeonato de futebol e no final do ano tem o evento principal que muda a intitulação para Millions - nesta etapa é feito a a inscrição e começa a maratona de jogos até restarem os dois últimos. Na final, o jogador natural de Vila Velha foi superado pelo sul-mato-grossense Saulo Sabioni, que com a vitória levou para casa R$ 1,2 milhão.

Francisco Neto, classificado como jogador recreativo, alerta quem quer entrar no Pôquer para a necessidade do autocontrole. Ele já viu conhecido perderem recursos e família porque desenvolveram o vício do jogo.