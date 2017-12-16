Capixaba se destaca no principal campeonato de Pôquer da América

O Pôquer é um dos jogos de carteados mais famosos do mundo e tem sido difundido pelo mundo em competições que envolvem bastante dinheiro. O que poucos sabem é que o Espírito Santo tem um representante que se destaca neste universo!
ENTREVISTA CBN VITÓRIA - Francisco Neto - 16-12-17
O capixaba Francisco Neto ficou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro de Pôquer, realizado, em São Paulo, após dez dias de muitas disputas e rodadas. Ele tem 49 anos, é empresário e já joga há 17 anos. O jogo funciona como um campeonato de futebol e no final do ano tem o evento principal que muda a intitulação para Millions - nesta etapa é feito a a inscrição e começa a maratona de jogos até restarem os dois últimos. Na final, o jogador natural de Vila Velha foi superado pelo sul-mato-grossense Saulo Sabioni, que com a vitória levou para casa R$ 1,2 milhão.
Francisco Neto, classificado como jogador recreativo, alerta quem quer entrar no Pôquer para a necessidade do autocontrole. Ele já viu conhecido perderem recursos e família porque desenvolveram o vício do jogo.
Mas, afinal, como funciona esse tipo de jogo? Por que ele tem se popularizado dessa forma no País, nos últimos anos? Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o jogador.