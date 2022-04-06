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Capixaba representa o Brasil no maior concurso internacional de pizzas

Rodrigo Gonçalves Souza é nascido na Serra e disputa o Campeonato Mundial de Pizza, em Parma, na Itália

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:49
Rodrigo Souza pizzaiolo durante campeonato em Boston
Rodrigo Souza pizzaiolo durante campeonato em Boston Crédito: Divulgação
No mundo das pizzas desde os 16 anos, Rodrigo Gonçalves Souza é capixaba, nascido e criado em Laranjeiras, na Serra, e começou a trabalhar com pizza em 2003, quando abriu a sua primeira pizzaria. Agora ele representa o país no Campeonato Mundial de Pizza, que acontece esta semana em Parma, na Itália. Essa será a 29ª edição do concurso internacional mais importante para os profissionais do setor. 
Em 2008, Rodrigo participou da sua primeira competição dentro do ramo, a "Copa Brasileira de Pizzarias", em uma etapa que aconteceu na capital Vitória. Em 2009 começou a fazer cursos de pizzaiolos (SP e RJ) e depois foi buscar a Associação Italiana de Pizzaria em Roma, na Itália, onde fez seu primeiro curso de pizzaiolo. Em 2010, voltou para Roma e participou do Campeonato Mundial de pizzaiolos e também fez o curso de instrutor.
Mais à frente, em 2016 foi para os Estados Unidos, abriu uma pizzaria em Boston e continuou participando de eventos por lá, em Nova York, New Jersey, Boston, Los Angeles e o Mundial de Pizzaiolos em Las Vegas em 2019. Em 2021 foi para Portugal onde abriu a sua própria pizzaria, na cidade de Porto. Vamos conhecer um pouco mais da história do Rodrigo. Acompanhe a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Gonçalves - 06-04-22.mp3

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