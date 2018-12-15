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DRAMA

Capixaba relata o drama vivido ao ser vítima de João de Deus

Ainda menina e iludida com a possibilidade da cura do câncer da mãe, ela foi abusada sexualmente pelo médium.

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 12:15

Laila Magesk

Laila Magesk

Publicado em 

15 dez 2018 às 12:15
O relato abaixo retrata o medo de uma menina inocente de perder a mãe diagnosticada com câncer de mama em 1992. Na casa onde o médium João de Deus atende pessoas do mundo todo, em Goiás, ela passou por uma situação que nunca esqueceu, mas guardou em segredo. Para a própria mãe, só contou no ano em que ela faleceu, 2001. Vergonha, medo e falta de entendimento a levaram ao silêncio, quebrado nos últimos dias, após outras mulheres denunciarem abusos do médium. O número de denúncias já passa de 300. A conversa é com a jornalista Laila Magesk.
Entrevista Laila Magesk com Vitima de João de Deus - 14-12-18

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