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Guerra

Capixaba que fugiu da guerra na Ucrânia conta momentos vividos

Ouça entrevista com a Lyarah Vojnovic, que é casada com o jogador de futebol Maycon, que pertence ao clube ucraniano do Shaktar Donetsk

Publicado em 16 de Março de 2022 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2022 às 11:52
A capixaba Lyarah com o marido, o filho e um dos cachorros
A capixaba Lyarah com o marido, o filho e um dos cachorros Crédito: Instagram @lyarah
A capixaba Lyarah Vojnovic, conta em entrevista à CBN Vitória, detalhes dos momentos de tensão que viveu nas últimas semanas ao deixar a Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia. Lyarah é casada com o jogador de futebol Maycon, que pertence ao clube ucraniano do Shaktar Donetsk. No dia 26 de fevereiro, ela, o marido, os filhos e os sogros conseguiram sair de Kiev. Mas somente no dia 1º deste mês é que a família conseguiu deixar a Europa e chegar ao Brasil, quando desembarcou em São Paulo. Os pets de Lyarah chegaram no dia último dia 10 de março, no voo da Força Aérea Brasileira, que trouxe 60 brasileiros e diversos animais de estimação, que também escapavam do conflito. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Lyarah Vojnovic - 16-03-22.mp3

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