Capixaba que fugiu da guerra na Ucrânia conta momentos vividos

A capixaba Lyarah Vojnovic, conta em entrevista à CBN Vitória, detalhes dos momentos de tensão que viveu nas últimas semanas ao deixar a Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia. Lyarah é casada com o jogador de futebol Maycon, que pertence ao clube ucraniano do Shaktar Donetsk. No dia 26 de fevereiro, ela, o marido, os filhos e os sogros conseguiram sair de Kiev. Mas somente no dia 1º deste mês é que a família conseguiu deixar a Europa e chegar ao Brasil, quando desembarcou em São Paulo. Os pets de Lyarah chegaram no dia último dia 10 de março, no voo da Força Aérea Brasileira, que trouxe 60 brasileiros e diversos animais de estimação, que também escapavam do conflito.