Capixabas pelo Mundo

Capixaba que casou com português após conhecê-lo na internet: 'É uma história de amor'

Paula Teixeira, de 46 anos, construiu uma vida ao lado do marido e o filho em Portugal

Publicado em 08 de Maio de 2025 às 17:50

Mario Bonella

08 mai 2025 às 17:50
Paula França atualmente mora em Portugal Crédito: Acervo pessoal
"É uma história de amor!". Dessa forma que a capixaba Paula França, de 46 anos, define sua escolha de sair do Espírito Santo e ir viver em Portugal. Foi por meio da internet que ela conheceu o marido, de nacionalidade portuguesa. Após ele vir para o Brasil, e Paula também conhecer Portugal, que ela tomou a atitude de mudar de país. "Cada despedida nossa era um martírio", relembra. Ela foi viver na Europa, teve um filho, de sete anos, e atualmente vive por lá com a família. Mas, como Paula destaca, "nem tudo são flores". "Fui com a cara e coragem, sem saber se iria dar certo. Mas fui", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 08-05-25

