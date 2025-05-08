Capixaba que casou com português após conhecê-lo na internet: 'É uma história de amor'

"É uma história de amor!". Dessa forma que a capixaba Paula França, de 46 anos, define sua escolha de sair do Espírito Santo e ir viver em Portugal. Foi por meio da internet que ela conheceu o marido, de nacionalidade portuguesa. Após ele vir para o Brasil, e Paula também conhecer Portugal, que ela tomou a atitude de mudar de país. "Cada despedida nossa era um martírio", relembra. Ela foi viver na Europa, teve um filho, de sete anos, e atualmente vive por lá com a família. Mas, como Paula destaca, "nem tudo são flores". "Fui com a cara e coragem, sem saber se iria dar certo. Mas fui", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 08-05-25