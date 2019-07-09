Capixaba na Nasa: como o jovem Briant chegou ao maior centro espacial

Um capixaba de 23 anos que, literalmente, ganhou o universo. Natural do Espírito Santo, Briant de Oliveira é estudante de engenharia de software e ciência de dados nos Estados Unidos. Ele faz parte de uma equipe de análise de dados da ‘Johnson Space Center Home- Nasa’, um dos centros de comando dos voos tripulados, treinamento, pesquisa e controle de voo da agência espacial norte-americana Nasa.

Briant destaca que foi selecionado para trabalhar na agência espacial após uma pesquisa que identificou a presença de 37 novos planetas. Um dos focos do seu trabalho por lá é a utilização de inteligência artificial em robôs que ajudam em simulações do que acontece no universo. Briant chegou a iniciar uma faculdade de Medicina, entretanto, destaca que descobriu uma paixão pelos estudos do universo. O capixaba, que estudou desde pequeno na Serra, destaca que não pensava em chegar ao ponto de atuar profissionalmente num centro de potencial internacional como a Nasa. Confira!