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SUPERAÇÃO

Capixaba lança livro em que conta sobre sua experiência de quase morte

A história se transformou no livro "A vida depois da luz", que será lançado em Vitória

Publicado em 13 de Abril de 2015 às 16:01

Publicado em 

13 abr 2015 às 16:01
No dia 7 de setembro de 2009, o professor Anaximandro Amorim, 30 anos, decidiu visitar as montanhas do Espírito Santo com um amigo. De repente, um carro desgovernado invade a contramão e provoca uma colisão frontal. Uma batalha pela sobrevivência começa. Essa experiência se transformou em um livro "A vida depois da luz", que será lançado no dia 15 de abril, na livraria Leitura do Shopping Vitória. Confira a entrevista em que Anaximandro conta sobre sua experiência de quase morte.
- Anaximandro - 18.23s - 13-04-15.mp3

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