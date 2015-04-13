Capixaba lança livro em que conta sobre sua experiência de quase morte

No dia 7 de setembro de 2009, o professor Anaximandro Amorim, 30 anos, decidiu visitar as montanhas do Espírito Santo com um amigo. De repente, um carro desgovernado invade a contramão e provoca uma colisão frontal. Uma batalha pela sobrevivência começa. Essa experiência se transformou em um livro "A vida depois da luz", que será lançado no dia 15 de abril, na livraria Leitura do Shopping Vitória. Confira a entrevista em que Anaximandro conta sobre sua experiência de quase morte.