Capixaba ganha nada menos que 13 Leões em Cannes

Um capixaba vem se destacando na carreira publicitária e acaba de conquistar nada menos que treze prêmios internacionais. Jean Zamprogno se formou pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje trabalha em uma agência localizada em Miami, nos Estados Unidos. Junto ao amigo paranaense Fernando Pellizzaro, eles saíram da Riviera francesa no mês passado carregando 13 Leões, incluindo três de ouro, da Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade de 2018.
Zampa e Zaro são os apelidos dos publicitários. Uma dupla que ainda vai dar muito o que falar. Eles receberam os prêmios por quatro trabalhos diferentes. A peça mais premiada, com sete Leões ao todo, foi “Essa Coca-Cola é Fanta. E Daí?”. Em entrevista à CBN Vitória, Jean Zamprogno fala das conquistas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jean Zamprogno - 09-07-18