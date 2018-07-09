Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PREMIADO

Capixaba ganha nada menos que 13 Leões em Cannes

Jean Zamprogno se formou pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje trabalha em uma agência localizada em Miami

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 12:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jul 2018 às 12:33
Um capixaba vem se destacando na carreira publicitária e acaba de conquistar nada menos que treze prêmios internacionais. Jean Zamprogno se formou pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje trabalha em uma agência localizada em Miami, nos Estados Unidos. Junto ao amigo paranaense Fernando Pellizzaro, eles saíram da Riviera francesa no mês passado carregando 13 Leões, incluindo três de ouro, da Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade de 2018. 
Zampa e Zaro são os apelidos dos publicitários. Uma dupla que ainda vai dar muito o que falar. Eles receberam os prêmios por quatro trabalhos diferentes. A peça mais premiada, com sete Leões ao todo, foi “Essa Coca-Cola é Fanta. E Daí?”. Em entrevista à CBN Vitória, Jean Zamprogno fala das conquistas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jean Zamprogno - 09-07-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados