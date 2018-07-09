Capixaba ganha nada menos que 13 Leões em Cannes

Um capixaba vem se destacando na carreira publicitária e acaba de conquistar nada menos que treze prêmios internacionais. Jean Zamprogno se formou pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje trabalha em uma agência localizada em Miami, nos Estados Unidos. Junto ao amigo paranaense Fernando Pellizzaro, eles saíram da Riviera francesa no mês passado carregando 13 Leões, incluindo três de ouro, da Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade de 2018.