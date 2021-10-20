Capixaba faz sucesso cortando cabelo em uma moto nas ruas de Londres

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é de Arlande Rodrigues. Ele nasceu em Vitória, foi criado em Cariacica, e em 2018 decidiu se aventurar pela Europa. Largou o emprego no Espírito Santo e foi para a Itália. Sem conhecer ninguém, arrumou um emprego e colocou em ordem sua documentação para viver por lá. Há dois anos, ele se mudou para Londres, no Reino Unido, com a esposa e o filho, e passou a fazer sucesso ao cortar cabelos usando uma moto como cadeira pelas ruas londrinas. Ouça a história completa: