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Capixaba é única brasileira a desfilar sua marca na Semana de Moda de Nova York 2021

Júlia Loyola conta a experiência de participar da badalada

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:04

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

13 set 2021 às 19:04
A capixaba Júlia Loyola ao fim do desfile da sua marca
A capixaba Júlia Loyola ao fim do desfile da sua marca "ATITÚ", no New York Fashion Week Crédito: Acervo pessoal
No último domingo (12), uma capixaba foi a única brasileira a participar da Semana de Moda de Nova York deste ano. Júlia Loyola é diretora criativa da "Atitú", grife que foi destaque no desfile primavera/verão 2022 da Flying Solo, plataforma que lança novos talentos da moda e do design. Ao CBN Cotidiano, ela relatou como foi participar de um dos eventos de moda mais importantes do mundo, apresentando uma coleção-cápsula. "Chorei muito. Emoção com adrenalina. A gente nunca imaginou estar onde está. E as americanas ficaram enlouquecidas com as roupas", contou. Ouça:
Mário Bonella entrevista Júlia Loyola - 13/09/2021

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