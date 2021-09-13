Capixaba é única brasileira a desfilar sua marca na Semana de Moda de Nova York 2021

No último domingo (12), uma capixaba foi a única brasileira a participar da Semana de Moda de Nova York deste ano. Júlia Loyola é diretora criativa da "Atitú", grife que foi destaque no desfile primavera/verão 2022 da Flying Solo, plataforma que lança novos talentos da moda e do design. Ao CBN Cotidiano, ela relatou como foi participar de um dos eventos de moda mais importantes do mundo, apresentando uma coleção-cápsula. "Chorei muito. Emoção com adrenalina. A gente nunca imaginou estar onde está. E as americanas ficaram enlouquecidas com as roupas", contou. Ouça: