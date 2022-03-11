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Polícia

Capixaba é preso na Tailândia com 7 quilos de cocaína e pode ser condenado até à pena de morte

No país asiático, esta é a previsão legal para o tráfico internacional de drogas, que também inclui a possibilidade de prisão perpétua

Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mar 2022 às 12:05
A polícia da Tailândia apreendeu cerca de 7 quilos de cocaína com um capixaba no Aeroporto de Bangkok.
A polícia da Tailândia apreendeu cerca de 7 quilos de cocaína com um capixaba no Aeroporto de Bangkok. Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Um capixaba morador da Grande Vitória, de 33 anos, foi preso na Tailândia nesta quinta-feira (10), transportando aproximadamente sete quilos de cocaína diluídos em produtos de beleza. A prisão foi coordenada pela Polícia Federal do Espírito Santo. Caso seja condenado por tráfico internacional de drogas, o rapaz poderá seguir para uma prisão perpétua ou até pena de morte, por causa das leis vigentes na Tailândia. As investigações tiveram início pela polícia cerca de uma semana antes da prisão, quando policiais federais, a partir de informações locais, tentavam identificar um homem que estaria conectado a traficantes internacionais. Quem explica detalhes da prisão é o agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Pacheco - 11-03-22.mp3

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