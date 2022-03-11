Capixaba é preso na Tailândia com 7 quilos de cocaína e pode ser condenado até à pena de morte

Um capixaba morador da Grande Vitória, de 33 anos, foi preso na Tailândia nesta quinta-feira (10), transportando aproximadamente sete quilos de cocaína diluídos em produtos de beleza. A prisão foi coordenada pela Polícia Federal do Espírito Santo. Caso seja condenado por tráfico internacional de drogas, o rapaz poderá seguir para uma prisão perpétua ou até pena de morte, por causa das leis vigentes na Tailândia. As investigações tiveram início pela polícia cerca de uma semana antes da prisão, quando policiais federais, a partir de informações locais, tentavam identificar um homem que estaria conectado a traficantes internacionais. Quem explica detalhes da prisão é o agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco.