Capixaba documenta mais de 4 mil fotos de concursos de misses

O primeiro concurso de miss no Brasil foi em 1865, quando a francesa naturalizada brasileira Aymée levou a melhor. O médico José Luiz Pizzol, do Espírito Santo, tem fotos não só dela como mais de 4 mil cliques, no total, de todas as outras misses até a última eleita, Julia Gama, documentadas em um livro com mais de 400 páginas. Além dessa publicação com as ganhadoras do Miss Brasil, Pizzol possui um segundo volume, também com mais de 400 páginas, reunindo todas as candidatas e vencedoras do Miss Espírito Santo. A publicação tem mais de duas mil fotos das mulheres que levam a fama de mais belas do país. Em entrevista à CBN Vitória, ele conta como foi o processo de pesquisa e documentação, que levou mais de 10 anos. Acompanhe!