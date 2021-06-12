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Capixaba documenta mais de 4 mil fotos de concursos de misses

Em entrevista à CBN Vitória, José Luiz Pizzol conta como foi o processo de pesquisa e documentação, que levou mais de 10 anos. Acompanhe!

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 11:21

Publicado em 

12 jun 2021 às 11:21
Ruth Alves de Carvalho, a primeira Miss Espírito Santo oficial, coroada em 1926; Maria Baptiste Fernandes, Miss Espírito Santo 1939; Maria Rosa Ferrari, a Miss Espírito Santo 1930; e Yeda Finamore, a Miss Espírito Santo 1949
Ruth Alves de Carvalho, a primeira Miss Espírito Santo oficial, coroada em 1926; Maria Baptiste Fernandes, Miss Espírito Santo 1939; Maria Rosa Ferrari, a Miss Espírito Santo 1930; e Yeda Finamore, a Miss Espírito Santo 1949 Crédito: Acervo José Luiz Pizzol
O primeiro concurso de miss no Brasil foi em 1865, quando a francesa naturalizada brasileira Aymée levou a melhor. O médico José Luiz Pizzol, do Espírito Santo, tem fotos não só dela como mais de 4 mil cliques, no total, de todas as outras misses até a última eleita, Julia Gama, documentadas em um livro com mais de 400 páginas. Além dessa publicação com as ganhadoras do Miss Brasil, Pizzol possui um segundo volume, também com mais de 400 páginas, reunindo todas as candidatas e vencedoras do Miss Espírito Santo. A publicação tem mais de duas mil fotos das mulheres que levam a fama de mais belas do país. Em entrevista à CBN Vitória, ele conta como foi o processo de pesquisa e documentação, que levou mais de 10 anos. Acompanhe!
As duas obras, que juntas têm mais de duas mil fotos das representantes máximas da beleza capixaba e brasileira, já estão prontas e só dependem de finalização de acordos e contratos de patrocínio para serem publicadas. A expectativa é que ambas estejam disponíveis ainda neste ano. Para produzir os dois livros, Pizzol passou a última decada reunindo informações, organizando seu acervo de fotos e fazendo contato com algumas misses para conseguir confirmação de dados e fotos exclusivas. Muitos dos cliques que estão nos livros são únicos e inéditos - nenhuma outra instituição ou pessoa física possui fotografias iguais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Luiz Pizzol - 12-06-21.mp3

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