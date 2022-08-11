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Capixabas pelo Mundo

Capixaba decidiu ir morar na Itália em busca de segurança e qualidade de vida

A jornalista Jovana Mazioli Saccani é a convidada da semana do quadro "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 18:12

Publicado em 

11 ago 2022 às 18:12
Capixabas Pelo Mundo
Capixabas pelo Mundo Crédito: Arquivo pessoal
A jornalista Jovana Mazioli Saccani é a convidada desta edição do "Capixabas pelo Mundo". Vivendo em Campo Grande, em Cariacica, ela decidiu ir morar na Itália, há 14 anos. Depois voltou ao Brasil, passou mais um tempo trabalhando no Espírito Santo e, mais recentemente, retornou sua vida no país europeu ao lado da família. Atualmente, mora em Montova. Entre os motivos que a levaram a escolher a Itália para viver estão a busca por mais segurança e qualidade de vida, apesar da saudades do país de origem. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 11-08-22.mp3

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