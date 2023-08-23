Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Superação

Capixaba conta os desafios da expedição ao Denali, no Alaska

Em 2019, o empresário Juarez Gustavo Soares foi também o primeiro capixaba a chegar ao topo do Everest

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 ago 2023 às 12:06
Juarez Gustavo Soares em expedição ao Alaska
Juarez Gustavo Soares em expedição ao Alaska Crédito: Divulgação/Instagram
Em junho deste ano, o empresário e montanhista, Juarez Gustavo Soares, embarcou ao Estados Unidos, no Alaska, no Monte Denali, no “Projeto Cumes”. Agora, concluído o desafio, volta para contar como foi a experiência.
Segundo ele, a escalada cumpriu duas funções principais: escalar a maior montanha da América do Norte e concluir o Projeto 7 Cumes, do qual ele é um dos apenas 9 brasileiros que já embarcaram nesta missão.
Além disso, a escalada marca os 21 anos em que Gustavo deu o primeiro passo no propósito de escalar montanhas e isto para ele, representa simbolicamente a “maioridade” no seu projeto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juarez Soares - 23-08-23
Em 2019, o empresário foi o primeiro capixaba a chegar ao topo do Everest. Juarez Gustavo Soares chegou ao cume, a 8.848m de altitude em 22 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados