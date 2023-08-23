Capixaba conta os desafios da expedição ao Denali, no Alaska

Juarez Gustavo Soares em expedição ao Alaska Crédito: Divulgação/Instagram

Em junho deste ano, o empresário e montanhista, Juarez Gustavo Soares, embarcou ao Estados Unidos, no Alaska, no Monte Denali, no “Projeto Cumes”. Agora, concluído o desafio, volta para contar como foi a experiência.

Segundo ele, a escalada cumpriu duas funções principais: escalar a maior montanha da América do Norte e concluir o Projeto 7 Cumes, do qual ele é um dos apenas 9 brasileiros que já embarcaram nesta missão.

Além disso, a escalada marca os 21 anos em que Gustavo deu o primeiro passo no propósito de escalar montanhas e isto para ele, representa simbolicamente a “maioridade” no seu projeto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juarez Soares - 23-08-23