Capixaba conta em livro costumes e tradições do interior do Brasil

O jornalista, advogado e escritor Jonas Reis sempre teve em mente o projeto de uma viagem pelas cinco regiões brasileiras. O que era só um plano virou realidade a partir de junho de 2015, quando ele “colocou o pé na estrada” só com uma mochila nas costas. Três anos depois, a experiência virou o livro ‘Viagem à Alma do Brasil’, lançado no ano passado e que ganhou uma versão em inglês agora em 2019. O livro está disponível em versão digital. “Você só conhece o Brasil, de fato, se deixar a cidade e se embrenhar no interior”, destaca Jonas Reis em entrevista à rádio CBN Vitória neste sábado (03). Jonas conta que sua intenção foi dar atenção ao interior das regiões, escapando do eixo de viagem das capitais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonas Reis