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Capixabas pelo Mundo

Capixaba conta como é morar no Canadá: 'Qualidade de vida, segurança e educação'

Talita Pereira, natural de Vitória, é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 18:13

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

20 jul 2023 às 18:13
Capixabas Pelo Mundo
Capixabas Pelo Mundo Crédito: Arquivo Pessoal
O Capixabas pelo Mundo desta semana chega a Montreal, no Canadá. É lá quem vive, há cerca de quatro meses, Talita Pereira, natural de Vitória. Talita, entretanto, mora no país desde 2019, quando vivia em Toronto. No Espírito Santo, ela atuava como advogada. O esposo foi estudar em Toronto e, então, o casal decidiu ir viver lá. Atualmente, Talita tem uma nova vida. "Hoje atuo como gerente de marketing de uma empresa canadense, que ajuda pessoas da América a acharem um lar no Canadá. Fiz uma transição de carreira", conta. Qualidade de vida, segurança, saúde e educação de qualidade são alguns dos pontos levantados por ela como sendo diferenciais em viver no Canadá. E do que mais sente saudades? "Da família, com certeza", diz. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 20-07-23

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