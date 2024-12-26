Capixaba conta como é a vida na Irlanda

Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", conheça a história de Renan Neves Fontenelle. O capixaba saiu do Espírito Santo em 2015 para encarar a vida em São Paulo. Há dois, está na Irlanda. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 26-12-24
Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 18:03
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