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Capixabas Pelo Mundo

Capixaba conta como é a vida na Irlanda

Conheça a história de Renan Neves Fontenelle

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 18:03

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 dez 2024 às 18:03
Renan Neves é capixaba e mora na Irlanda
Renan Neves é capixaba e mora na Irlanda Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", conheça a história de Renan Neves Fontenelle. O capixaba saiu do Espírito Santo em 2015 para encarar a vida em São Paulo. Há dois, está na Irlanda. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 26-12-24

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