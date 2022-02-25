Capixaba casado com ucraniana relata desespero com familiares em Kiev

O capixaba Igor Silva Martins, casado com uma ucraniana, relata como a família da esposa vem tentando se proteger dos bombardeios da Rússia. Segundo ele, a estratégia é correr para bunkers espalhados pelas cidades. Uma outra alternativa é deixar as cidades alvos dos ataques, como a capital Kiev, e fugir para vilarejos. Igor conheceu a esposa, Oksana Sverliuk Martins, na Ucrânia, em 2012, quando foi para o país a trabalho. Ela é artista plástica e designer. O casal tem uma filha.
"É uma sensação de impotência. Nesta quinta-feira (24), conseguimos falar com os pais da minha esposa pela primeira vez. Lá eles estão esperando uma catástrofe". Ouça a entrevista na íntegra.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Igor Martins - 25-02-22