Capixaba casado com ucraniana relata desespero com familiares em Kiev

O capixaba Igor Silva Martins, casado com uma ucraniana, relata como a família da esposa vem tentando se proteger dos bombardeios da Rússia. Segundo ele, a estratégia é correr para bunkers espalhados pelas cidades. Uma outra alternativa é deixar as cidades alvos dos ataques, como a capital Kiev, e fugir para vilarejos. Igor conheceu a esposa, Oksana Sverliuk Martins, na Ucrânia, em 2012, quando foi para o país a trabalho. Ela é artista plástica e designer. O casal tem uma filha.