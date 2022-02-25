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Guerra

Capixaba casado com ucraniana relata desespero com familiares em Kiev

Ouça detalhes na entrevista com o economista Igor Silva Martins

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2022 às 10:37
Guerra na Ucrânia
Fumaça sobe do território da unidade do Ministério da Defesa ucraniano, depois que o presidente russo, Vladimir Putin Crédito: Reuters/Folhapress
O capixaba Igor Silva Martins, casado com uma ucraniana, relata como a família da esposa vem tentando se proteger dos bombardeios da Rússia. Segundo ele, a estratégia é correr para bunkers espalhados pelas cidades. Uma outra alternativa é deixar as cidades alvos dos ataques, como a capital Kiev, e fugir para vilarejos. Igor conheceu a esposa, Oksana Sverliuk Martins, na Ucrânia, em 2012, quando foi para o país a trabalho. Ela é artista plástica e designer. O casal tem uma filha. 
"É uma sensação de impotência. Nesta quinta-feira (24), conseguimos falar com os pais da minha esposa pela primeira vez. Lá eles estão esperando uma catástrofe". Ouça a entrevista na íntegra. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Igor Martins - 25-02-22

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