Capixaba brilha em Paris: Marina Giuberti é a primeira mestre cavista brasileira a conquistar a França

Nesta edição do quadro Capixabas pelo Mundo foi direto para Paris, França. Conversamos com a capixaba Marina Giuberti, a única mestre cavista estrangeira em solo francês, e a primeira brasileira a conquistar este título. Morando há quase vinte anos na capital, ela se tornou dona de duas lojas de vinho, furando uma das bolhas mais tradicionais do país: a do mundo do vinho. Marina nos contou sobre os desafios e a paixão que a fizeram brilhar em um setor tão exigente, mostrando a força e o talento capixaba além-mar.
Capixabas Pelo Mundo - 11-12-25