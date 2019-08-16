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Capixaba aponta os desafios das startups no Espírito Santo

Em sua palestra, Miranda fala sobre os passos que foram necessários na criação e desenvolvimento das startups

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 19:17

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 ago 2019 às 19:17
Na próxima segunda-feira (19), em Vitória, acontece o lançamento do 15º Anuário da Rede Gazeta, que vai contar com a palestra do empresário Rodrigo Miranda, sócio-fundador das startups Zaitt e Shipp. A Zaitt é a primeira rede de lojas autônomas da América Latina, que funciona 24 horas, sem um caixa, e tudo é feito por um aplicativo de celulares - desde a entrada no local até o pagamento. Atualmente, a Zaitt conta com duas unidades: uma na Praia do Canto, em Vitória, e outra no Itaim Bibi, em São Paulo. Já a Shipp é um aplicativo de delivery presente em quatro estados, em pouco mais de um ano.
Em sua palestra, Miranda fala sobre os passos que foram necessários na criação e desenvolvimento das startups. Ele vai destacar quais são os pontos favoráveis e quais são os desafios que o ambiente capixaba impõe para iniciar negócios de inovação e tecnologia e como isso vem se expandindo através do Brasil. Rodrigo conta que, durante a criação de suas empresas, nem tudo foi fácil, e o contexto tanto ajudou como criou novos desafios.
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Miranda - 16-08-19

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