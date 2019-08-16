Capixaba aponta os desafios das startups no Espírito Santo

Na próxima segunda-feira (19), em Vitória, acontece o lançamento do 15º Anuário da Rede Gazeta, que vai contar com a palestra do empresário Rodrigo Miranda, sócio-fundador das startups Zaitt e Shipp. A Zaitt é a primeira rede de lojas autônomas da América Latina, que funciona 24 horas, sem um caixa, e tudo é feito por um aplicativo de celulares - desde a entrada no local até o pagamento. Atualmente, a Zaitt conta com duas unidades: uma na Praia do Canto, em Vitória, e outra no Itaim Bibi, em São Paulo. Já a Shipp é um aplicativo de delivery presente em quatro estados, em pouco mais de um ano.