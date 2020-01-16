Capitania dos Portos já notificou 30 embarcações no ES neste verão

Em pleno verão no Espírito Santo, a quantidade de embarcações (moto aquáticas e barcos) aumenta e a relação entre banhistas e condutores torna-se frequente. Muitos não sabem, o trânsito aquático também tem regras, como nas avenidas e estradas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Comandante Washington Luiz, Capitão dos Portos do Espírito Santo, explica como são realizadas as fiscalizações dessas embarcações na região do litoral capixaba. Entre os destaques a Capitania aponta ações preventivas ao consumo de álcool por condutores de embarcações, por exemplo, cujo flagrante pode gerar apreensão da embarcação, multas e até o enquadramento do Código Penal, já que o artigo 261 classifica como crime expor a perigo embarcação, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.