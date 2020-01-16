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ENTREVISTA

Capitania dos Portos já notificou 30 embarcações no ES neste verão

Verão: Marinha intensifica fiscalização de embarcações motorizadas

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 21:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 jan 2020 às 21:10
Fiscalização da Capitania dos Portos inspeciona orla de Vitória em frente à Curva da Jurema. Crédito: Capitania dos Portos/Divulgação
Em pleno verão no Espírito Santo, a quantidade de embarcações (moto aquáticas e barcos) aumenta e a relação entre banhistas e condutores torna-se frequente. Muitos não sabem, o trânsito aquático também tem regras, como nas avenidas e estradas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Comandante Washington Luiz, Capitão dos Portos do Espírito Santo, explica como são realizadas as fiscalizações dessas embarcações na região do litoral capixaba. Entre os destaques a Capitania aponta ações preventivas ao consumo de álcool por condutores de embarcações, por exemplo, cujo flagrante pode gerar apreensão da embarcação, multas e até o enquadramento do Código Penal, já que o artigo 261 classifica como crime expor a perigo embarcação, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão. 
 
"Neste período já fizemos 66 testes de alcoolemia, e nenhum deles apontou para o consumo de bebida", diz. 
Sobre a inspeção em embarcações, o Comandante explica que já foram realizados 651 procedimentos e 30 notificações foram emitidas. 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Whashington Luiz edit - 15-01-20.mp3
Em todo o litoral do Espírito Santo, a Capitania dos Portos está atuando neste verão com 202 militares divididos em oito embarcações, seis viaturas e usa também um helicóptero da Marinha. 

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