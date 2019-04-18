Capela de Santa Luzia: restauro da edificação mais antiga de Vitória

Considerada a mais antiga construção de Vitória, a Capela de Santa Luzia, localizada no centro da Capital, será restaurada. A edificação, datada do século XVI, é um marco do início da colonização do Espírito Santo, foi erguida sobre uma grande pedra, e é feita de pedra e cal de ostra e coberto com telhas de barro. Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1946.

A ordem de serviço do restauro foi assinada na última terça-feira, dia 16, no Palácio Anchieta. A previsão de investimento na recuperação da Capela é de mais de R$ 300 mil. O processo de restauro compreende serviços no telhado, alvenarias, pisos, esquadrias, forro, substituição da fiação elétrica e da iluminação, substituição de elementos hidráulicos e restauração das pinturas das alvenarias, forro e do retábulo da Capela-Mor.

O imóvel, atualmente, possui grandes focos de degradação, que contemplam a parte arquitetônica, hidráulica e elétrica, além do piso, que sofreu infiltração por conta das chuvas que atingiram o Espírito Santo em 2013, causando a interdição da capela em 2016. Confira mais detalhes na entrevista com a Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Elisa Taveira.