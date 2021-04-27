Caparaó capixaba tem projeto para despontar como polo de fruticultura

Um polo de fruticultura será implantado na região do Caparaó, que inclui 11 municípios capixabas na divisa sudoeste com Minas Gerais. O projeto, que envolve a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Embrapa Mandioca e Fruticultura, Incaper, sindicatos e prefeituras, terá um investimento de R$ 4 milhões e será desenvolvido em três fases, que possibilitarão a formação de um polo de fruticultura capaz de produzir até 1.250 toneladas de frutas.