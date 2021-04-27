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INICIATIVA DA UFES

Caparaó capixaba tem projeto para despontar como polo de fruticultura

O entrevistado é o professor de Fruticultura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Moises Zucoloto

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 abr 2021 às 15:58
Polo de fruticultura no Caparaó vai ter capacidade de produzir toneladas de frutas Crédito: Magda Ehlers/Pexels
Um polo de fruticultura será implantado na região do Caparaó, que inclui 11 municípios capixabas na divisa sudoeste com Minas Gerais. O projeto, que envolve a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Embrapa Mandioca e Fruticultura, Incaper, sindicatos e prefeituras, terá um investimento de R$ 4 milhões e será desenvolvido em três fases, que possibilitarão a formação de um polo de fruticultura capaz de produzir até 1.250 toneladas de frutas.
Entrevista - Fabio Botacin - Moises Zucolotto - 27-04-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor de Fruticultura da Universidade Federal do Espírito Santo, Moises Zucoloto, coordenador do projeto, detalhou os planos, que é são um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) da Ufes. Ouça.

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