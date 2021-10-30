Cão-robô do ES que auxilia a locomoção de cegos está entre as melhores invenções do mundo

Um robô capixaba foi eleito uma das 100 melhores invenções do mundo! É a "Lysa", um cão-robô que auxilia na locomoção de pessoas com deficiência visual. Em entrevista à CBN Vitória, a cientista da computação e criadora do robô, Neide Sellin, conta como o projeto foi criado. A tecnologia usada é a mesma de um carro autônomo e a ideia surgiu a partir de uma sugestão de alunos em um pensamento de projetos que pudessem mudar o mundo. Acompanhe!