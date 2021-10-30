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Tecnologia

Cão-robô do ES que auxilia a locomoção de cegos está entre as melhores invenções do mundo

É a "Lysa", que auxilia na locomoção de pessoas com deficiência visual

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 10:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2021 às 10:13
Lysa, a cão-guia robô produzida pela VixSystem, uma startup da Serra
Lysa, a cão-guia robô produzida pela VixSystem, uma startup da Serra Crédito: Fernando Madeira
Um robô capixaba foi eleito uma das 100 melhores invenções do mundo! É a "Lysa", um cão-robô que auxilia na locomoção de pessoas com deficiência visual. Em entrevista à CBN Vitória, a cientista da computação e criadora do robô, Neide Sellin, conta como o projeto foi criado. A tecnologia usada é a mesma de um carro autônomo e a ideia surgiu a partir de uma sugestão de alunos em um pensamento de projetos que pudessem mudar o mundo. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Neide Sellin - 16.57s - 30-10-21.mp3

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