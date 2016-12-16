Cantor Leo Russo ganha destaque no samba e fala da obra de grandes nomes do gênero

O cantor e compositor Leo Russo é novo nome da música popular brasileira e do samba a quem deve-se prestar atenção. Nascido no Rio de Janeiro, em 1989, o jovem já está há seis anos na estrada. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Leo contou que seu interesse pelo estilo começou ainda bem novo, quando aos sete anos pediu seu primeiro CD do gênero.