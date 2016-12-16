Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cantor Leo Russo ganha destaque no samba e fala da obra de grandes nomes do gênero
ENTREVISTA

Cantor Leo Russo ganha destaque no samba e fala da obra de grandes nomes do gênero

Referências estão nas obras de João Nogueira, Chico Buarque, Aldir Blanc, Lupicínio Rodrigues, Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outros

Publicado em 16 de Dezembro de 2016 às 20:00

Publicado em 

16 dez 2016 às 20:00
O cantor e compositor Leo Russo é novo nome da música popular brasileira e do samba a quem deve-se prestar atenção. Nascido no Rio de Janeiro, em 1989, o jovem já está há seis anos na estrada. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Leo contou que seu interesse pelo estilo começou ainda bem novo, quando aos sete anos pediu seu primeiro CD do gênero.
Durante a entrevista, o cantor contou sobre seu trabalho e as referências que cultiva, incluindo as pesquisas, nas obras de João Nogueira, Chico Buarque, Aldir Blanc, Lupicínio Rodrigues, Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outros. Desafiado a cantar os sambas que os ouvintes do programa sugeriram ao vivo, Leo Russo destacou trechos de clássicos do samba e dos grandes compositores do país. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Leo Russo - 16-12-16.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados