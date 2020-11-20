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ELEIÇÕES 2020

Candidatos se comprometem a uma campanha sem acusações pessoais

Ouça entrevista com o promotor da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, Marcelo Lemos

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 nov 2020 às 12:07
A juíza Gisele Souza de Oliveira, titular da 52ª Zona Eleitoral de Vitória e o promotor eleitoral, Marcelo Lemos Vieira, promoveram nesta quinta-feira (19) uma reunião com os candidatos a prefeito Lorenzo Pazolini e João Coser, onde foi proposto a reafirmação do Pacto pela Ética no Debate Eleitoral e contra a disseminação de Notícias Falsas.
O prazo de entrega de materiais de campanha impressos foi ampliado também para 01 de dezembro como parte da campanha "Cidade Limpa é Cidade Sustentável", de iniciativa do Ministério Público do Espírito Santo.
Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (20), Marcelo Lemos relembrou dos protocolos sanitários que devem ser adotados pelos candidatos durante a campanha e explicou sobre uma Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual que reforça que veículos adesivados com propaganda eleitoral não estacionem em frente aos locais de votação.
Os candidatos, segundo o promotor eleitoral, destacaram que pretendem, nestes dias restantes, realizar uma campanha sem acusações de cunho pessoal ou familiar, e que as críticas políticas sejam feitas de maneira responsável.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr Marcelo Lemos - 20-11-20

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