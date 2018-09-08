Candidatos poderão se manifestar sobre temas ligados ao consumidor

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou uma pauta eleitoral online com as 10 principais reinvidicações do direito do consumidor. Os candidatos à presidência vão receber estas demandas e a plataforma dos Consumidores propõe aos eleitores uma interação com os candidatos, um espaço para que seja cobrado um posicionamento. Em entrevista ao CBN Vitória, o advogado e representante do Idec, Igor Britto, traz detalhes do tema. Confira!