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ELEIÇÕES 2018

Candidatos poderão se manifestar sobre temas ligados ao consumidor

Idec destacou 10 pontos do direito do consumidor que devem ser analisados pelos candidatos

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 09:30

Publicado em 

08 set 2018 às 09:30
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou uma pauta eleitoral online com as 10 principais reinvidicações do direito do consumidor. Os candidatos à presidência vão receber estas demandas e a plataforma dos Consumidores propõe aos eleitores uma interação com os candidatos, um espaço para que seja cobrado um posicionamento. Em entrevista ao CBN Vitória, o advogado e representante do Idec, Igor Britto, traz detalhes do tema. Confira! 
Entrevista - Patricia Vallim - Igor Britto - 14.40s - 08-09-18
 
SERVIÇO:A plataforma já está disponível no endereço idec.org.br/plataformaeleicoes e todo cidadão pode ajudar a colocar a defesa do consumidor entre as prioridades destas eleições, além de compartilhar em suas redes com a hashtag #ConsumidorNasEleições.

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